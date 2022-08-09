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Erdoğan, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nde incelemelerde bulundu

Erdoğan, Taşucu Limanı'nda Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nde havadan ve pistte incelemelerde bulundu.

Gündem 09.08.2022, 14:32 09.08.2022, 14:36
Erdoğan, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taşucu Limanı'nda Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nde incelemelerde bulundu.

Adana'dan Mersin'in Taşucu Limanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan helikopter, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin havadan incelenmesinin ardından sonra geminin üzerindeki piste indi.

Gemide incelemelerde bulunan Erdoğan, daha sonra yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA
#Abdülhamid Han Sondaj Gemisi #erdoğan
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