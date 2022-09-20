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Erdoğan ABD'deki Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’taki Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Gündem 20.09.2022, 07:23
Erdoğan ABD'deki Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’taki Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Program basına kapalı gerçekleştirildi.

#cumhurbaşkanı erdoğan
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