Erdoğan ABD'deki Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’taki Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.
Gündem 20.09.2022, 07:23
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’taki Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Program basına kapalı gerçekleştirildi.
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