Erdoğan'a Prof. Dr. Yekta Saraç'ın hazırladığ 4 ciltlik "Sosyal Bilimler Ansiklopedisi" hediye edildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Hasan Mandal, TÜBİTAK tarafından hazırlanan, baş editörlüğünü Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın yaptığı 4 ciltlik "Sosyal Bilimler Ansiklopedisi"ni, Erdoğan'a arz etti.

1/3 TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. — M. A. Yekta Saraç (@yekta_sarac) December 28, 2021