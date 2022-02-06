Erdoğan'a hakaret içeren paylaşımda bulunan kişiye gözaltı
İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koroanavirüse yakalanmasıyla ilgili sosyal medyada suç teşkil eden paylaşda bulunan şahsı gözaltına aldı.
Gündem 06.02.2022, 09:36
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Kovid-19'a yakalanmasıyla ilgili sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımda bulunanlara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik provokatif ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen Pınar Ö'nün yakalanması için çalışma yürüttü.
Adresi belirlenen Pınar Ö, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla Bağcılar'da yakalandı.
İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Pınar Ö'nün, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
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