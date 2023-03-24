Erbakan'ın Ayasofya sözleri bir kez daha gündemde
Merhum Erbakan'ın Ayasofya ile ilgili söylediği sözler son günlerde tartışmanın yeniden başlaması üzerine tekrar gündem oldu.
Merhum Necmettin Erbakan'ın Ayasofya Camii'nin açılışının önemini anlatan bir konuşması yeniden gündeme geldi.
Erbakan Hoca yaptığı konuşmada, "Eğer Ayasofya'da gümbür gümbür Ezanlar okunuyor, Hakk'ın sesi bütün dünyaya ilan ediliyorsa, o zaman da biliniz ki; Türkiye'de Milli Görüşçüler hakimdir, inananlar hakimdir" ifadeleri dikkat çekti.
İşte Erbakan'ın o konuşması:
"Eğer Ayasofya kırmızıya boyanmışsa... Kiliseye benzetilmişse... Ezan okunmuyor, içinde namaz kılınmıyorsa... Biliniz ki; Türkiye'yi taklitçiler hakimdir! Biliniz ki; yeryüzünde sadece zulüm düzeni yürümektedir. Yok, eğer Ayasofya'da gümbür gümbür Ezanlar okunuyor, Hakk'ın sesi bütün dünyaya ilan ediliyorsa, o zaman da biliniz ki; Türkiye'de Milli Görüşçüler hakimdir, inananlar hakimdir, yeryüzünde adil düzen saadet nizamı hakimdir!"
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|25
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|25
|17
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|16
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|28
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