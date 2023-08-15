Erbakan'dan "Milli Gençlik Derneği" müjdesi
Fatih Erbakan, "Milli Gençlik Derneği"nin kurulum sürecinin tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı.
Gündem 15.08.2023, 19:57
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Milli Görüş tarafından gençlere yönelik atılan önemli adımın müjdesini verdi.
Fatih Erbakan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Gençlik Derneği’nin resmi evrak sürecini tamamladığını duyurdu.
Merhum Necmettin Erbakan Hoca’nın, “Bir milletin asıl gücü; inançlı ve imanlı gençliğidir” sözlerini hatırlatan Fatih Erbakan, mesajında şu ifadeleri kullandı:
“İstikamet üzerinde bir gençlik, davası uğrunda fedakarlık yapabilen bir gençlik, mazlumun derdiyle dertlenen bir gençlik, kuvveti değil Hakk’ı üstün tutan bir gençlik, ahiret öncelikli bir gençlik, ahlaki ve manevi kalitesi yüksek bir gençlik için, Milli Gençlik Derneği’miz hayırlı olsun!”
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