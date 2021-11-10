Enkaz kaldırma işlemi 5 saat sürdü
Malatya'da dün akşam saatlerinde çöken ve 13 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı binanın enkaz kaldırma işlemi 5 saatte tamamlandı.
Gündem 10.11.2021, 22:59
Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki tek katlı binada dün meydana gelen çökmenin ardından arama kurtarma çalışmaları tamamlanmış ve binanın bir kısım enkazı kaldırılmıştı. Kalan enkazın kaldırılması için çalışmalara yeniden başlandı.
Polis ve belediye ekiplerince enkazın bulunduğu cadde trafik kontrollü sağlandı.
Gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı alanda iş makinelerince enkaz kaldırma işlemi gerçekleştirilirken, itfaiye ekiplerince de alana su püskürtüldü.
Ekiplerin çalışması 5 saat sonra tamamlandı.
Bu arada binadaki kısmen zarar gören bir dükkanın da Çevre, Şehircilik v
Kaynak: AA
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