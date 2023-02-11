Enkaz altından kurtarılanların sayısı artıyor

Depremin üzerinden 6 gün geçti. Enkaz altında arama kurtarma çalışmaları ise aralıksız devam ediyor. Aradan 6 gün geçmesine rağmen enkaz altından hala sevindirici haberler geliyor.

24 AYLIK BEBEK 6 GÜN ENKAZ ALTINDA KALDI

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde Aliye Dağlı adlı bebek enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Antakya'da depremin 133'üncü saatinde bir bebek enkazdan sağ kurtarıldı

Depremden etkilenen Antakya'da, arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Cebrail Mahallesi'ndeki bir apartmanın enkazında Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD gönüllülerinden oluşan ekiplerin çalışmalarıyla depremin 133. saatinde yaklaşık 2 yaşında olduğu belirtilen Aliye Dağlı adlı bebek enkazdan kurtarıldı.

Bebek Dağlı, daha sonra sağlık personeline teslim edildi. Sağlık personelinin kucağında ambulansa götürülen bebek, tedavi altına alındı.

11 YAŞINDAKİ ÇOCUK 133 SAAT SONRA KURTARILDI

Antakya'da depremde yıkılan binanın enkazında kalan 11 yaşındaki Muhammet, 133 saat sonra sağ çıkarıldı. Muhammet, kurtarma ekiplerine elini uzatarak yerini gösterdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, depremde büyük bir yıkıma uğrayan Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yıkılan binanın enkazında çalışma yaptı.

DHA'nın haberine göre yaşam koridoru oluşturan ekipler, 11 yaşındaki Muhammet'i tespit edip, görüşerek fener ışığını nerede gördüğünü eliyle işaret etmesini istedi. Enkaz altındaki çocuk, sıkıştığı yerden elini çıkarıp, yerini gösterdi. Ekiplerin çalışması sonucu Muhammet, 133 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Küçük çocuk, ambulansla hastaneye götürüldü.