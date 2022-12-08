Engin Ardıç yazdı: 'Kantarın topu yerinde kalsın'

Gazeteci-Yazar Engin Ardıç'ın ilgili yazısı...

Daron Acemoğlu diye bir adam var. Ekonomist. Bizim Galatasaray'danmış. Amerika'da ders veriyor.

Her bir konferansına, Jeremy Rifkin kadar değilse bile, binlerce dolar alıyor. CHP'de para boldur, verir.

Kitapları varmış, ben okumadım, dönem arkadaşları ezbere biliyorlar.

Bu adam, Kılıçdaroğlu'nun yeni "beyin takımına" yani "Kemal Bey'in takımına" girdi. Uzaktan kumandayla Türk ekonomisini yönetecekmiş.

Şimşekleri de üstüne çekti tabii.

Kitaplarından birinde şöyle bir laf etmiş:

"Latin alfabesine geçişte, kıyafet devrimi ve dini kurumların yeniden yapılandırılması gibi pek çok reform, topluma danışılmadan yapıldı ve zorla dayatıldı. Örneğin, Batı tarzı şapka yerine fes takmakta ısrar edenler kovuşturmaya uğratıldı, bazı durumlarda da infaz edildi."

Ufak çapta bir kıyamet koptu.

Kıyametin CHP saflarında kopmasını anlarız da, "AK Parti çevrelerine" ne oluyor?

MHP'ye mi şirin görünmeye çalışıyorsunuz, CHP'den oy kapmaya mı?

Acemoğlu haksız mı?

Devrimler referanduma sunulmuştu da bizim mi haberimiz olmadı?

Halka danışmanın iki yolu vardır, biri referandum.

Öteki de, parti programında bunların yer almaları ve buna dayanarak oy istemek...

1923 seçimlerinde CHP programında "Bize oy verirseniz size şapka giydireceğiz" diye bir madde mi vardı?

"Tek eşlilik mi istersiniz çok eşlilik mi?" diye anket mi yapıldı yoksa?

Şimdi aklı erenler, "Halka sorulsaydı o devrimlerin hiçbiri yapılamazdı" diyeceklerdir. Haklıdırlar.

Devrim bu yahu, adı üstünde, devrim...

Lenin kime sormuş darbe yaparken?

Kendi merkez komitesine sormuş.

"Çarcılara" mı sormuş?

Bizde 1960 darbesini yapanlar Demokrat Parti'ye mi sormuşlardı, sizi devireceğiz, ne dersiniz?

Ecevit o devrimlere "üstyapı devrimleri" deyince bayılmıştınız...

"Gardırop Atatürkçülüğü" o zamanlar çok gözde bir deyimdi, Kemalistler'i küçümsemek için kullanılırdı...

Ne oldu şimdi birdenbire?

Anlama özürlüler için not:

Acemoğlu'nu savunmuyorum. CHP'ye de, değil oy, günahımı bile vermem.

Fakat neyin ne olduğunu da bilelim.

Sırf birilerine çamur atacağız diye sapıtmayalım.

Gülünç olmayalım.

Sabah