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Engin Altay da Kılıçdaroğlu'ndan vazgeçti

CHP'de Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açanların sayısı giderek artıyor. Son olarak Engin Altay da Kılıçdaroğlu'nun artık bırakması gerektiğini söyledi.

Gündem 08.06.2023, 10:31
Engin Altay da Kılıçdaroğlu'ndan vazgeçti

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, seçim sonuçlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Bu seçime 'başarı' diyenin aklından şüphe ederim" dedi. Grup başkanvekili neden olmadığına dair soruya Altay, "Çekilmeyi bilmek lazım. Çekilmek lazım. Örgütü rahatlatmak lazım" yanıtını verdi.

Seçimler sonrasında yeni dönemde grup başkanvekili olmayı kabul etmediği belirtilen CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Hem grup başkanvekili hem meclis başkanvekili ol" teklifinin geldiğini aktaran Altay, görevi neden almadığına dair soruya "Çekilmeyi bilmek lazım. Çekilmek lazım" yanıtını verdi.

"KABUL ETMEDİM"

Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan Engin Altay, "Ben 10 yıl grup başkanvekilliği yaptım. Partim seçim kaybetti. Kazansak TBMM Başkanı olacaktım. Öyle bir hevesim vardı. Bu tablodan sonra, 'Hem grup başkanvekili hem meclis başkanvekili ol' dedi arkadaşlar, kabul etmedim" ifadelerini kullandı.

Açıklamasının devamında "Çekilmeyi bilmek lazım. Çekilmek lazım. Örgütü rahatlatmak lazım. Ama 'Yeni yüzler gelsin' derken, yeni MYK gibi olmaması lazım tabi" diyen Altay şunları ifade etti:

- "Çekilmek lazım" cümlesini seçim sonuçlarıyla bağlantılı söylüyorsunuz değil mi?

Tabi yani. Partiyi temsil ettik. Parti için mücadele verdik. Parti adına laf söyledik. Seçimi kaybettiysek benim gibi arkadaşların bir kenarda durmasını bilmesi lazım diye düşünürüm.

"KILIÇDAROĞLU'NA DA SÖYLEDİM"

- Bu görüşünüzü partide de söylediniz mi?

Genel başkanın yanında söyledim. "Çekilmeyi bilmek lazım"ı kendisine de söyledim. Kendisi için "Sen çekil" diye söylemedim ama "Ben 10 yıl yaptım. Çekilmeyi bilmek lazım" dedim. Ayrıca meclis grubunda da söyledim.

- Sizin dışınızda çekilen…

Benim dışımda kendi isteğiyle çekilen kimse yok.

- Neden?

Bilemem.

"ÇEKİLMEMESİ GEREKEN BİR KİŞİ VARDI"

- Çekilmesi gerekenler yok muydu?

Vardı tabi. Zaten MYK üyelerinin tamamı istifasını verdi genel başkana. Çekilmemesi lazım gelen bir kişi vardı, Ali Öztunç. O da tasfiye edildi.

- Çekilme sözünüz Kılıçdaroğlu için de geçerli mi?

Şimdi o gün değil. Kemal Bey'in tasarruflarını tümüyle görmemiz lazım.

- Seçim sonucuna başarı demek mümkün mü?

Değil. Bu seçime "başarı" diyenin aklından şüphe ederim.

- CHP nasıl bir ders çıkarmalı?

CHP ciddi bir iç muhasebe yapmalı. Ama gerçek anlamda iç muhasebe, tepeden tırnağa muhasebe.

MYK'daki değişiklik yeterli mi?**

Yeterli değil, nasıl yeterli olsun.

- Kurultay yerel seçimden önce mi yapılmalı, sonra mı?

Kesinlikle seçimden önce yapılmalı. Genel başkana söyledim. Kurultay yerel seçimden önce yapılmazsa bir fecaattir.

Katıldığım son MYK'da söyledim. "Kurultayı yerel seçimlerden önce yapmalısınız" dedim.

- Kurultay seçimden sonraya bırakılırsa ne olur?

Doğru olmaz. Parti yerel seçimde aradığı heyecanı bulamaz. Genel başkanımızla devam edebiliriz. Buna karar verecek olan kurultaydır. Ama bunun parti yönetimi var, parti meclisi var, MYK'sı var. Bu MYK ile biz yerel seçimlere mi gideceğiz, gözünü seveyim!

#chp #Engin Altay
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