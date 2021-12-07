Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Gençlik ve Spor bakanlıklarının bütçeleri Meclis'te
TBMM bütçe görüşmeleri kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının görüşmeleri başladı.
Gündem 07.12.2021, 11:54
TBMM Genel Kurulu, bütçenin 1. tur görüşmeleri için Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.
Genel Kurulda, TBMM, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçelerinin yanı sıra Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu, Maden Tetkik Ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun bütçeleri de ele alınacak.
Görüşmelerde ilk olarak AK Parti Grubu adına konuşmalar yapılacak.
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