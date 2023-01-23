Enerji filosunun son üyesi Mukavemet gemisi göreve hazır

Türkiye’nin denizlerdeki enerji filosunun son üyesi olan Mukavemet, önümüzdeki ay ilk görevine çıkacak. Gemi, Karadeniz gazı için su altında devam eden operasyona destek verecek. Su altı inşaat gemisi olan Mukavemet, Filyos Limanı'na demirledi. Yaklaşık 100 metre uzunluğunda ve 21 metre genişliğinde olan gemide ikiden fazla su altı robotu aynı anda çalıştırılabiliyor. Bu sayede, deniz altı operasyonlarında aynı anda birden fazla işlem gerçekleştirilebiliyor.

DENİZ TABANINA MUKAVEMET GÜCÜ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazını vatandaşla buluşturmak için gece gündüz çalışmaların devam ettiğini söyledi. Karadeniz'in derinliklerinden nakış nakış enerji üssü inşa ettiklerini vurgulayan Bakan Dönmez, “Bunlar için de nitelikli, özel gemilere ihtiyacımız var. Mukavemet adını verdiğimiz gemi, deniz tabanındaki işlemleri yapmak üzere filomuza katılmış durumda. Bu gemimiz de çok kısa içinde yerli gazımızı milletimizle buluşturmak için çalışan enerji filomuza katılacak” dedi.

SU ALTI ROBOTLARINA ÖZEL PLATFORM

Geminin teknik özelliklerine de değinen Dönmez, “Gemimizde ağır tonajlı ekipmanları deniz tabanına yerleştirmek üzere donatılmış nitelikte vinçler var. Birisi 150, diğeri 40 tonluk olmak üzere. Yine su altı robotları için su altı platformu hazırlanıyor. 2 bin 200 metre derinlikteki operasyonları bu tip gemilerin üzerinden uzaktan yapıyoruz. Adeta bir cerrah hassasiyetinde operatörlerimiz, mühendislerimiz bu işlemleri insan eli değmeden gemi üzerinden yapabilir hale geldi” diye konuştu.

ARTIK SON HAFTALARDAYIZ

Türkiye Petrolleri Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Karadeniz’de ve Filyos’ta Türk enerji tarihinin en önemli sayfalarının yazıldığını vurguladı. Böylesine önemli bir olaya şahitlik ettikleri ve içinde bulundukları için çok şanslı olduklarını vurgulayan Bilgin, şöyle konuştu: “Evet işimiz zor. Büyük bir kısmını geride bıraktık. Artık son haftalardayız. Ekiplerimiz sahada gece gündüz adeta destan yazıyor. Sözümüz var, yemin ettik. Bu işi ya başaracağız ya başaracağız” ifadelerini kullandı.