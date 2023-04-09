En genç aday AK Parti'den

AK Parti milletvekili aday listeleri açıklandıktan sonra dikkat çeken birçok isim listede yer aldı.

Listede dikkat çeken isimlerin başında ise Meclisin en genç vekil adayı oldu.

18 yaşında olan adayın adı Nisa Alptekin.

Alptekin henüz üniversitede birincisi sınıf öğrecisidir.

14 Mayıs seçimlerinde İzmir 1. bölge 10. sıradan aday gösterilen Alptekin, babasının AK Parti kurucularından olduğunu belirtiyor.

2004 doğumlu üniversite 1. sınıf öğrencisi Nisa Alptekin, milletvekili aday adaylığı sonrası şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Üniversite 1. sınıf öğrencisiyim. Ben doğduğumda babam ve arkadaşları AK Parti'yi kurmuştu.

Adaletin kalkınmanın ve siyasetin ne olduğunu siyasetçi Bir babadan ve dünyaya gelişimden bu yana Türkiye yöneten, çağdaş uygarlık seviyesine taşıyan, dünya lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan öğrendim.

Gezi olayları, 15 Temmuz darbesi, ekonomik operasyonlar, pandemiler, yurtiçi ve yurt dışına yapılan askeri operasyonlar ve depremler bütün bu felaketleri gören 18 yaşım...!!!

Yıkılmadan ve durmadan yoluna devam eden, kendi köprülerini, marmaraları iha'ları, silahları, atak helikopterleri, tankları, kendi Savaş gemilerini, duble yolları ve kocaman hastaneleri yapan dünya liderinin aşığı ve hayranıyım.

Şanlı ecdadın bıraktığı bu kutsal topraklarda çağ açıp Çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet, Cumhuriyeti biz kurduk onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz diyen Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetimizin 100.cü yılında Türkiye yüzyılı yapacak dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan...

Bu neslin ve hedeflerin devamı için 18 yaşında Türkiye'nin en genç milletvekili olmak için ben de varım.