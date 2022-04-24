banner38

En fazla trafik kazası İstanbul'da

Türkiye'de yılın üç ayında meydana gelen 107 bin 750 trafik kazasında 394 kişi hayatını kaybetti, 53 bin 605 kişi de yaralandı. Ölümlü ve yaralanmalı kazalarda İstanbul 4 bin 881 kaza ile ilk sırada, Ardahan 21 kaza ile son sırada yer aldı.

Gündem 24.04.2022, 11:33
En fazla trafik kazası İstanbul'da

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, bu yılın 3 aylık döneminde 88 bin 845'i yerleşim alanında, 18 bin 905'i yerleşim alanı dışında olmak üzere 107 bin 750 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan 332'si ölümlü, 36 bin 690'ı yaralanmalı, 70 bin 728'i ise maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti.

Kazalarda 394 kişi hayatını kaybetti, 53 bin 605 kişi de yaralandı. Kazalardan 11 bin 521'i yandan çarpma, 6 bin 702'si yayaya çarpma, 4 bin 246'sı yoldan çıkma, 4 bin 135'i devrilme, savrulma veya takla atma, 3 bin 905'i ise arkadan çarpma olarak gerçekleşti.

Ölümlü veya yaralamalı kazaların 16 bin 837'sine tek, 17 bin 888'ine iki ve 2 bin 297'sine ise ikiden fazla araç karıştı.

Kazalara neden olan sürücü kusurları arasında "araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak", "kavşak, geçiş önceliğine uymamak" ve "şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak" başta geldi.

En çok kaza İstanbul'da en az kaza Ardahan'da

İstanbul'da 4 bin 881 kaza ile en çok ölümlü ya da yaralamalı kazanın meydana geldiği il oldu. İstanbul'u 2 bin 752 kazayla Ankara, 2 bin 537 kazayla İzmir takip etti. 32 kişinin öldüğü İstanbul'daki kazalardan 6 bin 147 kişi de yaralı kurtuldu. Ankara'da 20 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 752 kişi yaralandı. İzmir'de ise 13 kişi öldü, 3 bin 128 kişi yaralandı.

Bu dönemde en az ölümlü ya da yaralamalı kaza ise Ardahan'da oldu. Ardahan'daki 21 kazada bir kişi yaşamını yitirdi, 40 kişi de yaralandı.

287 bin 807 araç trafikten men edildi

Yaya, yolcu, sürücü ve araç plakalarına trafik kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 4 milyon 471 bin 785 ceza kesildi. Bunların 1456'sı yayalara, 4 bin 861'i yolculara, 797 bin 201'i sürücülere, 3 milyon 668 bin 267'si araç plakalarına uygulandı.

Polis ekiplerince yapılan uygulamalarda, 45 bin 785 sürücünün alkollü araç kullandığı tespit edildi. 100 ceza puanını dolduran sürücü sayısı 1553 olurken, 131 sürücü de 5 kez hız limitini aştı.

Ayrıca, 287 bin 807 araç çeşitli nedenlerle trafikten men edildi.

#türkiye
Yorumlar (0)
banner35
20
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 34 76
2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 33 61
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 34 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 33 50
9. Karagümrük 34 50
10. Hatayspor 33 49
11. Kasımpaşa 33 44
12. Galatasaray 33 44
13. Sivasspor 33 42
14. Gaziantep FK 34 42
15. Kayserispor 33 42
16. Giresunspor 34 40
17. Altay 33 30
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 34 28
20. Ö.K Yeni Malatya 33 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 32 63
2. Ümraniye 31 60
3. Bandırmaspor 32 55
4. İstanbulspor 31 54
5. Erzurumspor 31 51
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 32 46
8. Adanaspor 32 44
9. Samsunspor 31 43
10. Tuzlaspor 31 42
11. Gençlerbirliği 32 42
12. Altınordu 32 41
13. Denizlispor 32 39
14. Boluspor 31 38
15. Keçiörengücü 31 38
16. Menemen Belediyespor 31 37
17. Kocaelispor 31 37
18. Bursaspor 32 35
19. Balıkesirspor 31 12
Takımlar O P
1. M.City 33 80
2. Liverpool 32 76
3. Chelsea 31 62
4. Arsenal 33 60
5. Tottenham 33 58
6. M. United 34 54
7. West Ham United 33 52
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Newcastle 34 43
10. Leicester City 32 42
11. Brentford 34 40
12. Brighton 33 40
13. Southampton 33 39
14. Crystal Palace 32 37
15. Aston Villa 32 37
16. Leeds United 32 33
17. Everton 31 29
18. Burnley 32 28
19. Watford 33 22
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 32 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Celta Vigo 33 39
12. Espanyol 33 39
13. Elche 33 38
14. Rayo Vallecano 32 37
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
banner23