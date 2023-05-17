14 Mayıs seçimleri tamamlandı ancak seçim sonuçları henüz kesinleşmedi. Son duruma göre 2023 seçimlerinde en düşük oyu alan parti belli oldu. Halkın en az teveccüh gösterdiği isim Musul eski Başkonsolosu ve milletvekili Öztürk Yılmaz'ın partisi Yenilik Partisi oldu.

2023 milletvekilli seçimlerinde yüzde 0.02'lik oy oranı ile en az oyu Yenilik Partisi aldı. Partinin kurucusu Musul eski Başkonsolosu ve milletvekili Öztürk Yılmaz, Musul'daki başkonsolosluk baskını ve makamında bıçaklı saldırıya uğramasıyla daha önce birçok kez gündeme gelen bir isim.

14 Mayıs'ta yapılan seçimlerden sonra kesin olmayan sonuçlara göre partilerin oy oranları da şekillenmeye başladı.

HaberGlobal’in derlediği habere göre, Yüksek Seçim Kurulu henüz kesin sonuçları açıklamadı ancak mevcut durumda Yenilik Partisi, 2023 milletvekilli seçimlerinde yüzde 0.02'lik oy oranı ile en az oyu alan parti konumunda.

2023 seçimleri Yenilik Partisi'nin katıldığı ilk seçim. 2020 yılında kurulan partinin kurucu ismi ise daha önce Musul Başkonsolosluğu baskını ile gündeme gelen eski Musul Başkonsolosu ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz.

CHP’DEN MİLLETVEKİLİ OLDU, SONRA İHRAÇ EDİLDİ

2014 yılında Irak'ın Musul kentini ele geçiren terör örgütü DEAŞ, 11 Haziran'da dönemin Irak Musul Başkonsolosu'nun Öztürk Yılmaz ile beraber Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'nda bulunan 49 kişiyi rehin almıştı. Bu olaydan sonra Yılmaz, 2015 yılında büyükelçiler kararnamesi ile Tacikistan'ın başkenti Duşambe'ye büyükelçi olarak atandı. Ancak 3 Eylül 2015'te büyükelçilikten istifa ederek siyasete girme kararı aldı. 7 Haziran 2015'te yapılan Genel Seçim sonucu partilerin koalisyon görüşmeleri başarısız olunca 1 Kasım 2015'te erken seçim kararı alınmıştı.

Öztürk Yılmaz, 1 Kasım öncesinde, memleketi Ardahan'dan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili adayı oldu. Birinci sıradan aday olan Yılmaz, seçimlerin sonucunda milletvekili seçilerek meclise girdi. Ardından 24 Ocak 2016'ta CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Yılmaz, 24 Haziran 2018'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağını açıklasa da Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Muharrem İnce oldu.