Emniyetten maden faciasıyla ilgili provokatif paylaşım yapanlara inceleme
Bartın'da meydana gelen maden patlamasına ilişkin sosyal medya platformlarında vatandaşları kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden, provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 12 hesap yöneticisi tespit edildi, adli işlemlere başlandı.
Gündem 15.10.2022, 15:55 15.10.2022, 16:28
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimleri tarafından, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal faaliyetleri yürütüyor.
Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı bir maden ocağında dün meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya platformlarında vatandaşları kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden ve provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 12 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak adli işlemlere başlandı.
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