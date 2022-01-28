banner38

Emniyetten açıklama: Tetiği çeken tespit edildi

Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi ve ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı.

Gündem 28.01.2022, 08:47 28.01.2022, 08:41
Emniyetten açıklama: Tetiği çeken tespit edildi

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Emniyet'ten yapılan açıklamada, Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlısının kimliğinin tespit edildiği ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı ve 4 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirilirken, cinayete dair bazı yeni detaylar da ortaya çıktı.

Dün gece saat 00.30 sıralarında Bakırköy Balıkçılar Çarşısı Çamözü Sokak'ta meydana gelen olayda BJK eski yöneticisi ve ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti, Murat Bilmez ise yaralandı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 4 KİŞİ ARANIYOR

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu, olayla ilgisi oldukları gerekçesiyle 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 6 kişiden 2'si Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan kişilerin Uğur Can Bilge ve Gökhan Karakan olduğu öğrenilirken, Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman'ı yakalamak için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada olayın bazı detayları da ortaya çıktı. Suphi Malgaz emniyette bilgi sahibi olarak verdiği ifadede, gayrimenkul satışı nedeniyle Gökhan Karakan ile arasında 65 bin liralık alacak - verecek meselesi yaşandığını belirtti..

GAYRİMENKUL SATIŞINDA ANLAŞMAZLIK ÇIKTI

Suphi Malgaz ifadesinde, Gökhan Karakan ile aralarında 1 milyon 480 bin liralık gayrimenkul satışı olduğu ve kendisinin aynı gayrimenkulü 1 milyon 600 bin liraya satması üzerine Gökhan Karakan'ın kendisinden 100 bin lira daha istediğini söyledi. Bunun üzerine aralarında yaşanan anlaşmazlık sonrası Karakan'ın kendisini, "O zaman ağabeylerimi gönderirim" dediğini kaydetti.

Hakkında gözaltı kararı bulunan kişilerden Seccad Yeşil'in de kendisini araştırdığını söyleyen Malgaz, kendisini Ali Yasak'ın (Drej Ali) yeğeni olarak tanıtan Kadir Yasak'ın çağırmasıyla Mahmutyazıcıoğlu ile kafeye gittiklerini söyledi. Yapılan görüşmede 65 bin liraya anlaştıklarını söyleyen Malgaz, Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisine yazılı bir belge olmadan parayı vermemesini söylediğini ifade etti.

Bunun üzerine Seccad Yeşil'in Mahmutyazıcıoğlu'nu arayarak tartıştıklarını söyledi. Malgaz, Gökhan Karakan'ın da kendisini aradığını belirterek, Karakan'a parayı Mahmutyazıcıoğlu'ndan alması gerektiğini söylediğini ifade etti. Malgaz, Mahmutyazıcıoğlu'nun dün öldüğünü öğrendiğini söyledi.

TETİĞİ ÇEKEN BELİRLENDİ

Öte yandan açıklamada, "Olaya ilişkin olay yeri Cunda Balık Restaurant isimli iş yerinden temin edilen güvenlik kameralarının yapılan incelemesinde Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman ve Uğur Can Bilge isimli şahısların olay yerinde oldukları ve Kadir Yasak isimli şahsın ateşli silah kullanarak Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Kasten Öldürülmesine ve Murat Bilmez isimli şahsın Kasten Yaralanması olayını gerçekleştirdiği tespit edilmiştir" denildi.

#beşiktaş #ece erken
Yorumlar (0)
banner35
3
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11