Emniyetin çelik bilekleri: Özel harekat polisleri
Onlar emniyet teşkilatının çelik bilekleri özel harekat polisleri. Huzur ve güvenin temini için gece gündüz yurt içinde ve sınır ötesinde görevdeler. Yıl boyunca ağır fiziksel eğitimlerden geçip, tehlikeli görevlerin üstesinden başarıyla geliyorlar.
Gündem 10.04.2022, 10:19
Sınır ötesinde operasyonlarda, yurt içinde çukur ve barikat operasyonlarında en ön saflarda yer aldılar.
Teröristlere darbe üstüne darbe indirdiler. 15 Temmuz'da da hainlerin ilk hedefinde onlar vardı; Özel Harekat Polisleri.
Onlar Türk polisinin en önemli güçlerinden biri. Görevleri ise çok meşakkatli.
Meskun mahal olarak da bilinen şehir içi yerleşim alanlarındaki çatışmalarda dünyanın en iyileri onlar.
Zor görevleri için her koşulda ağır eğitimlerden geçiyorlar.
Emniyetin çelik bilekleri riskli bölgeler ve zor şartlarda çalışsalar da mesleklerine aşkla bağlı.
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