Emniyet'ten Erdoğan ile ilgili manipülatif paylaşımlara inceleme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık durumuna ilişkin rencide edici içeriklerin yanı sıra dezenformasyon ve manipülatif niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 30 kişi tespit edildi.
Gündem 03.11.2021, 14:31
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık durumuna ilişkin rencide edici içeriklerin yanı sıra dezenformasyon ve manipülatif niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 30 kişi tespit edildi.
İnceleme ile ilgilli açıklama Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapıldı.
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