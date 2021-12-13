Emniyet, PKK marşlı kongre için harekete geçti
PKK elebaşı APO için sloganların atıldığı ve terör örgütü PKK'nın marşının söylendiği HDP İstanbul İl Kongresi için Emniyet Genel Müdürlüğü suç duyurusunda bulundu.
Gündem 13.12.2021, 00:32
EGM Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, HDP İstanbul İl Örgütünün 4. Olağan Kongresi'nde "terör örgütü elebaşını övücü sloganlar atıldığı ve örgütsel marşlar söylendiği" gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleşen HDP İstanbul İl Örgütünün 4. Olağan Kongresi için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü emniyet tedbirleri aldı.
Kongre salonunda katılımcılar tarafından terör örgütü elebaşını övücü sloganlar atıldığını ve örgütsel marşların söylendiğini tespit eden Emniyet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Kaynak: AA
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