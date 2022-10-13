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Emniyet Genel Müdürlüğü personeli için iletişim merkezi kurdu

Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı tarafından talep, görüş ve isteklerin iletilebileceği "Personel İletişim Merkezi" kuruldu.

Gündem 13.10.2022, 23:43 13.10.2022, 23:56
Emniyet Genel Müdürlüğü personeli için iletişim merkezi kurdu

Başkanlıktan yapılan açıklamada, personelin talep, görüş ve isteklerini iletebileceği Personel İletişim Merkezinin kurulduğu belirtildi.

Açıklamada, 7 gün 24 saat esasına göre çalışacak merkeze "0312 462 17 63-0312 462 17 65-0312 462 17 66" numaralı telefon hatlarından ulaşılabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA
#Emniyet Genel Müdürlüğü #iletişim merkezi
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