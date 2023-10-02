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Eminönü 4 yıl aradan sonra yine su altında

Eminönü'nde en son 4 yıl önce yaşanan sel ve su baskınları aradan geçen zamana rağmen hiçbir iyileştirme yapılmadığını gösterir şekilde yeniden aynı manzaraya neden oldu.

Gündem 02.10.2023, 13:26
Eminönü 4 yıl aradan sonra yine su altında

İstanbul'da sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor.

Son olarak tarihi yarımada da etkili olan yağışlar Eminönü'nün sular altında kalmasına neden oldu.

En son 2019'da etkili olan yağışlar esnasında yer altı çarşısı sular altında kalan Eminönü'nde aradan geçen 4 yılda hiçbir şeyin değişmediği görülüyor.

İskelelerin bulunduğu alan göle dönüştü. Vatandaşlar göle dönen yollarda yürümekte zorluk çekti. 

#Eminönü
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