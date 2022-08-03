Emine Erdoğan'dan Van Gölü paylaşımı: Bu sadece bir başlangıç
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Van Gölü ve çevresinin sit alanı ilan edilmesine ilişkin, "Yegane değerimizin gelecek kuşaklara daha temiz ulaştırılması için atılan bu adım, sadece bir başlangıç" değerlendirmesinde bulundu.
Gündem 03.08.2022, 22:09 03.08.2022, 22:14
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Van Gölü ile ilgili paylaşım yaptı.
Açıklamasında, "Başlattığımız Van Gölü'nü Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı'nın nihayetinde ülkemizin mavi şöleni Van Gölü ve çevresi sit alanı ilan edildi. Yegane değerimizin gelecek kuşaklara daha temiz ulaştırılması için atılan bu adım, sadece bir başlangıç. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
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