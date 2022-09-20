Emine Erdoğan’a "Uluslararası Başarı ve Topluma Katkı Ödülü"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, ABD Müslüman Örgütler Konseyi (USCMO) tarafından New York’ta düzenlenen törende, sosyal projeler, eğitim, çevre ve insani yardım alanlarında Müslüman kadınlara verilen “Uluslararası Başarı ve Topluma Katkı Ödülü”nü aldı. Törende, USCMO Genel Sekreteri Osama Jammal tarafından karşılanan Emine Erdoğan, salonda bulunan davetlilerden yoğun ilgi gördü. Emine Erdoğan, ödül töreninin ardından yaptığı konuşmada, “Bu kıymetli ödülü, dünyanın vicdanı olan ülkem adına kabul ediyorum.” diyerek programı düzenleyen Müslüman Örgütler Konseyi’ne teşekkür etti.

SEVGİYE DAİR GÜVEN TAZELEDİK

Türkiye’nin, hayırseverliğin en üst noktalarda yaşandığı bir vakıf medeniyeti mirasına sahip olduğunu ve İslam dininin, insanlar arasındaki en güzel rekabetin hayırlarda yarışmak olduğunu anımsattığını belirten Emine Erdoğan, “Bu anlamda, medeniyet karnemiz, zarafetiyle insanı hayrete düşüren bir hayır yarışının örnekleriyle dopdoludur. İşte, insani yardım konusundaki reflekslerimizin ruhunu bu tarihsel deneyim oluşturuyor. Ne mutlu ki 2022 Küresel İnsani Yardım Raporu’na göre, 2021 yılında da ‘dünyanın en cömert ülkesi’ olmaya devam ettik. Sevginin ve merhametin, bir ülkenin karakteri olabileceğine dair güveni tazeledik.” dedi. Emine Erdoğan, din, dil, ırk gibi ayrımlar olmadan her yerde yardıma koştuklarını ve Afrika’da, Suriye’de, Filistin’de, Ukrayna’da, farklı insanları değil, aynı insanlık ailesinin dara düşmüş fertlerini gördüklerini belirterek “Türkiye’nin insani yardım tecrübesi, bir dış politikadan çok daha fazlasıdır. ‘Çorbada tuzum olsun, taşın altında elim olsun, komşusu açken tok yatan bizden değildir’ diyen Türk halkının vicdan pusulasıdır.” ifadelerini kullandı.

122 ülkeye yardım taşıdık

Emine Erdoğan, şöyle konuştu: “2020’de her 45 kişiden 1’i ihtiyaç sahibiyken 2021’de her 33 kişiden 1’i insani yardıma muhtaç hale geldi. Böyle bir vasatta, insani yardımlarımızı sadece ikili düzeyde değil, Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla artırarak sürdürüyoruz. 2021 yılında, toplam 7,7 milyar dolar tutarındaki yardımlarımız, başta Suriye, Somali, Filistin olmak üzere 122 ülkeye ulaştı. Başta Kızılay, AFAD ve TİKA olmak üzere, tüm kurumlarımız, dünyanın dört bir yanına sadece yardım değil, insanlığın ölmediği inancını taşıyor.” Kovid-19 salgınında Türkiye’nin 160 ülkeye yardım gönderdiğini, Afrika’ya 4,42 milyon doz aşı bağışladığını sözlerine ekledi.