Emine Erdoğan 'yanlış yaptınız' demedi

Emine Erdoğan, Rıdvan Dilmen'e ne dedi? "Yanlış yaptınız" mı yoksa "Yalnız çekinin" mi dedi... Seçim sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile uçağın merdivenlerinde resim çekinmek isteyen ünlü isimler arasında Rıdvan Dilmen de vardı.

Erdoğan'la resim çekinmek isteyenlere yardımcı olan ise Emine Erdoğan'dı.

EMİNE ERDOĞAN, RIDVAN DİLMEN'E NE DEDİ? "YANLIŞ YAPTINIZ" MI YOKSA "YALNIZ ÇEKİNİN" Mİ DEDİ?

Sosyal medya ve muhalif medyada bugün yer alan haber ve görsellerde, "Emine Erdoğan, Rıdvan Dilmen'i, 'Siz yanlış yaptınız, çekilin' şeklinde uyardı ve durdurdu" minvalinde ifadeler yer aldı. Oysa olay tamamen farklı ve yanlış aktarılıyor.

Emine Erdoğan, iyi duyulmayan videoda, Rıdvan Dilmen'e, "Yanlış yaptınız" demiyor; "Sizi yalnız alalım" diyor. "Çekilin" demiyor "Çekinin" diyor.

İşte o anlar:

Muhalif medyadan yeni algı operasyonu



▪️Seçim yenilgisini hazmedemeyen muhalif hesaplar, Emine Erdoğan'ın Rıdvan Dilmen'e "Sizi yalnız alalım" sözlerini "Sen çekil oradan, siz yanlış yaptınız." yalanıyla servis etti.pic.twitter.com/im1XVTjcuK — EHA MEDYA (@eha_medya) May 29, 2023