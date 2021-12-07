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Emine Erdoğan, Üst Düzey Katar-Türkiye Kadın Buluşması'na katıldı

Katarlı İş Kadınları Derneği tarafından düzenlenen "Üst Düzey Katar-Türkiye Kadın Buluşması"na katılan Emine Erdoğan, yaptığı konuşmada "Tek bir kadının bile güçlenmesi, kendi ailesinden başlayarak etkisi gittikçe büyüyen bir iyileşme hali sağlar." ifadelerini kullandı.

Gündem 07.12.2021, 18:57
Emine Erdoğan, Üst Düzey Katar-Türkiye Kadın Buluşması'na katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine ErdoğanKatarlı İş Kadınları Derneği tarafından düzenlenen "Üst Düzey Katar-Türkiye Kadın Buluşması"na katıldı.

Ekonomik kalkınma için kadınların güçlendirilmesinin önemini vurgulayan Erdoğan, "Sürdürülebilir kalkınmayla kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesi arasında doğrudan bir ilişki var. Yani kadınlar, temel insan haklarını kullanmadığı, eğitimden ve istihdamdan mahrum kaldığı zaman kalkınmanın gerçekleşmesi mümkün değildir." diye konuştu.

Bu durumun coğrafi sınırları aşan, tüm dünya kadınlarının ortak meselesi olduğuna işaret eden Erdoğan, "Dolayısıyla tek bir kadının bile güçlenmesi, kendi ailesinden başlayarak etkisi gittikçe büyüyen bir iyileşme hali sağlar. Hem sosyal hem de ekonomik olarak kalkınmış kadınların sayısı arttıkça sosyal yapımızdan üretim sistemlerimize kadar çok boyutlu dönüşümler yaşarız." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, Türkiye'de bilhassa kadın girişimci ekosistemini genişletmek için çok yönlü destek mekanizmalarının olduğunu aktararak, "Kadın girişimcilere yönelik krediler, kadınların kendi işlerinin başına geçmesine imkan veriyor. Her ilimizde, etkileyici başarı hikayeleriyle karşılaşabilirsiniz. Bu da kadın dünyasına ait fikirleri, ilhamları, hayalleri somut bir hizmet ya da ürün olarak karşımıza çıkarıyor. Bunun sonucu olarak kadın bakış açısının, hayatı kendi yorumuyla baştan sona dönüştürdüğünü görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Yaklaşık 2 yıl önce başlayan Kovid-19 salgınının, tüm dünya için yeni bir dönemin kapılarını araladığına işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dijital dönüşüm, baş döndüren bir hıza kavuştu. Malumunuz, özellikle teknoloji dünyasının, erkek egemen bir karakteri var ve geleceği an itibarıyla bu karakter şekillendiriyor. Kadınların yalnızca bugünkü şartları iyileştirmek için değil, daha adil bir geleceğin mimarları olmak için de gayret etmesi gerek. Teknoloji alanında kadın varlığını artırmak için yapılacak yatırımlar gerçekten çok önemli. Kız öğrencilerin, kısaca STEM dediğimiz bilim, teknoloji, mühendislik, matematik gibi alanlara yönlendirilmesine dair projeleri özellikle destekliyorum."

"Yeşil ekonominin ana aktörleri kadınlar olacaktır"

Emine Erdoğan, insanlığın en acil çözüm bekleyen sorunu olan iklim değişikliği ile mücadele için yeşil ekonomiye geçişin hızlandırılması gerektiğine dikkati çekerek, "Şu çok açık ki, yeşil ekonominin ana aktörleri kadınlar olacaktır." dedi.

Yeşil ekonominin, en basit anlamıyla yaşanabilir bir gelecek dünyası kurmak olduğunu ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tüm insanlık olarak yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla yeni sistemler kuracağımız, yeni bir rota çizmemiz gerekiyor. İşte bu nedenle kadınların sahip olduğu moral değerlerle örülü yeni iş modellerine ihtiyacımız var. Yani, çevreye sıfır olumsuz etkiyle büyüyen, kadın aklı ve ruhunun hakim olduğu şirketler bu işin altın anahtarları olacak. Tüm bunları göz önüne aldığımızda, Türkiye ve Katar kadın liderlerinin ortaklığı, sadece iki ülke için değil, coğrafyamız için de öncü olacaktır."

Programda, Katarlı İş kadınları Derneği Başkan Yardımcısı Aisha Al Fardan da bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Emine Erdoğan, Aisha Al Fardan ve Katarlı iş kadınlarıyla toplu fotoğraf çektirdi.

Emine Erdoğan, Katar Ulusal Müzesi'ni gezdi

Emine Erdoğan, Katarlı iş kadınlarıyla bir araya geldiği program öncesinde Katar Ulusal Müzesi'ni ziyaret etti. Müze içerisinde bulunan galerileri gezen Erdoğan'a müzeye ilişkin bilgi verildi.

Emine Erdoğan'a ziyaretinde Katarlı İş kadınları Derneği Başkan Yardımcısı Aisha Al Fardan da eşlik etti.

Kaynak: AA
#Emine Erdoğan #STEM #katar
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