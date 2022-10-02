Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı'nın eşi Zelenska'yı İstanbul'da konuk etti

Emine Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Ukrayna Devlet Başkanı'nın eşi Olena Zelenska'yı İstanbul'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek "Savaş mağduru kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere Ukrayna halkının yaralarını el birliği ile saracağımıza inanıyorum." ifadelerine yer verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı’nın eşi değerli dostum Olena Zelenska Hanımefendi'yi İstanbul’da ağırlamaktan mutluluk duydum.



Savaş mağduru kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere Ukrayna halkının yaralarını el birliği ile saracağımıza inanıyorum. pic.twitter.com/I6DV6L6iZQ — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) October 2, 2022