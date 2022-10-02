Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı'nın eşi Zelenska'yı İstanbul'da konuk etti
Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in eşi Olena Zelenska'yı İstanbul'da ağırladı.
Gündem 02.10.2022, 18:20
Emine Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Ukrayna Devlet Başkanı'nın eşi Olena Zelenska'yı İstanbul'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek "Savaş mağduru kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere Ukrayna halkının yaralarını el birliği ile saracağımıza inanıyorum." ifadelerine yer verdi.
Ukrayna Devlet Başkanı’nın eşi değerli dostum Olena Zelenska Hanımefendi'yi İstanbul’da ağırlamaktan mutluluk duydum.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) October 2, 2022
Savaş mağduru kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere Ukrayna halkının yaralarını el birliği ile saracağımıza inanıyorum. pic.twitter.com/I6DV6L6iZQ
Kaynak: AA
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