Emine Erdoğan paylaştı: 'Anca beraber, kanca beraber'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan twitter'dan şu mesajı paylaştı: "Anca beraber, kanca beraber İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz. " İfadelerini kullandı.