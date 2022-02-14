Emine Erdoğan: 'Koronavirüsü en hafif seyriyle geçiriyorum'
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.
Gündem 14.02.2022, 14:45
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kovid-19'u en hafif seyriyle geçirdiğini ancak izolasyon sürecinin henüz tamamlanmadığını belirtti.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyorum. Hamdolsun hastalığı en hafif seyriyle geçiriyorum ancak izolasyon sürecim henüz tamamlanmadı. Tüm hastalara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
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