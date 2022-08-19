Emine Erdoğan KADEM'e teşekkür etti

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldik. Kadın ve aile odaklı faaliyetleri hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldik. Kadın ve aile odaklı faaliyetleri hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdik.



Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. @kademorgtr pic.twitter.com/SbYUfmH0kB — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) August 19, 2022