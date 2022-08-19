Emine Erdoğan KADEM'e teşekkür etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kadın ve aile odaklı faaliyetleri hakkında görüştüğü Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti.
Gündem 19.08.2022, 23:34
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldik. Kadın ve aile odaklı faaliyetleri hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldik. Kadın ve aile odaklı faaliyetleri hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdik.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) August 19, 2022
Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. @kademorgtr pic.twitter.com/SbYUfmH0kB
Kaynak: AA
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