banner38

Emine Erdoğan Gaziantep'te depremzedeleri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif ile Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerini ziyaret etti.

Gündem 25.02.2023, 20:18
Emine Erdoğan Gaziantep'te depremzedeleri ziyaret etti

Nurdağı'nda "Tek Yürek Türkiye" olarak adlandırılan meydanda kurulu tam donanımlı konteyner kenti ziyaret eden Emine Erdoğan ve Sharif, burada depremzede ailelerle görüştü.

Konteyner kentte ailesiyle kalan depremzede Süleyman Atmaca da Emine Erdoğan ve Sharif'in bir araya geldiği isimler arasında yer aldı.

Emine Erdoğan ve Sharif, aileyle geçmiş olsun dileklerini paylaşırken, Atmaca ailesi de çocuklarıyla enkazdan kurtarıldıkları anları anlattı.

Emekli öğretmen Süleyman Atmaca, deprem sonrası eşinin soba yakmak için yanında bulundurduğu çakmakla enkazı aydınlattığını ve çocuklarıyla iletişim kurduğunu belirtti.

Atmaca, o gün herkesin seferber olduğunu ifade ederek, "Hepsinden Allah razı olsun." dedi.

Emine Erdoğan ve Sharif, konteyner kentte kalan bir başka depremzede Hidayet Bahar ve ailesiyle de görüştü, ailenin bebeğiyle ilgilendi ve ihtiyaçlarına ilişkin bilgi aldı.

Hidayet Bahar, "Biz toplum olarak ayağa kalkmasını biliriz. Malatya'ya yine gideceğiz kayısı yemeye. Hatay'a yine gideceğiz dondurma, künefe yemeye. Kahramanmaraş'a yine dondurma yemeye." derken, Emine Erdoğan da "Hiç endişeniz olmasın, bu dileklerinizin hepsi olacak." karşılığını verdi.

Depremzedeler için kurulan sosyal alanları incelediler

Öte yandan, Emine Erdoğan ile BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, Nurdağı'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinatörlüğünde oluşturulan meydanda depremzedeler için kurulan sosyal alanlarda da incelemelerde bulundu. Erdoğan ile Sharif sosyal market, giysi ve gıda çadırlarını gezerek çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Çocuklar ve depremzede kadınlarla yakından ilgilenen Emine Erdoğan ile Sharif, çocukların oyunlarına da eşlik etti.

Emine Erdoğan ile Sharif, Gaziantep Büyükşehir Belediyesince hazırlanan çadır ve etkinlik alanlarına ziyarette bulundu.

Psikososyal destek görevlilerinin çalışmalarına ilişkin bilgi alan ve kadın kooperatifi iş atölyesindeki meslek edindirme öğretmenleriyle görüşen Emine Erdoğan ve Sharif, ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığının eğitim alanlarında incelemeler yaptı.

İslahiye'deki konteyner kente ziyaret

Emine Erdoğan ile Sharif, Nurdağı'ndaki ziyaretlerinin ardından İslahiye ilçesine geçti. Buradaki konteyner kentte de incelemelerde bulunan Emine Erdoğan ile Sharif, depremzedelerle görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

İslahiyeli depremzede ailelerin ihtiyaçlarına ilişkin bilgi alan Emine Erdoğan ile Sharif, çocuklarla sohbet etti, kendilerine top uzatan gençlerle voleybol oynadı.

Emine Erdoğan ve Sharif, konteyner kentte sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve depremzedelere sunulan hizmetler ve depremzedelerin ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirme toplantısına katıldı.

"Bir sene içinde kalıcı evlerimizi yapacağız"

Emine Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, depremler dolayısıyla zor günler yaşandığını belirterek, ilçeye gelirken gördükleri manzaranın herkesi üzdüğünü söyledi.

Uzmanların bundan sonra yapılması gerekenlerle ilgili bir araya gelerek çalışacağını ifade eden Emine Erdoğan, "Bir sene içinde kalıcı evlerimizi yapacağız, Cumhurbaşkanımızın sözü var." dedi.

Depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Emine Erdoğan, "Çok zor günler geçiriyoruz. Bunları hep birlikte aşacağız. Birbirimizin elinden tutarak, birbirimize teselli olacağız. Rabbim bir daha buna benzer günleri yaşatmasın." diye konuştu.

"Bizzat her şeyi gördüm ve önerileri not aldım"

BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif de depremzedelere taziyelerini sunmak, üzüntülerini ve dayanışma duygularını paylaşmak için geldiğini belirtti.

Yaşanan felaketi bizzat görmek için burada bulunduğunu söyleyen Sharif, "Hepinizin acısını hissediyorum. Ben de daha önce Malezya'da belediye başkanıydım. 2004'te yaşanan tsunamiden benim şehrim de etkilendi." ifadesini kullandı.

Nurdağı ve İslahiye ilçelerine ekip arkadaşlarını yolladığını ve dün gece kendisine deprem bölgelerindeki izlenimlerine ilişkin rapor sunduklarını anlatan Sharif, "Burada da bizzat her şeyi gördüm ve önerileri not aldım. Verdiğiniz bilgileri merkeze götüreceğim, oradaki meslektaşlarımla görüşeceğim. Sadece BM Habitat nezdinde de değil bütün BM kuruluşlarında bunları tartışacağız. Sizlere en iyi şekilde nasıl bir hizmet sunabiliriz bunları tartışacağız." diye konuştu.

Sivil toplum kuruluşlarının deprem bölgelerinde gösterdikleri dayanışma ruhu ve yürüttükleri çalışmaların da önemli olduğunu söyleyen Sharif, "Buradan sivil toplum kuruluşlarına bir çağrı yapmak istiyorum. El ele vererek birlikte çalışmanız gerekiyor. Büyük bir takım çalışmasıyla ileriye yürüyebiliriz." dedi.

Emine Erdoğan ile Sharif'e konteyner kent ziyaretlerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül ile diğer yetkililer eşlik etti.

Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 22 54
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 21 39
5. A.Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 22 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Karagümrük 21 26
10. Gaziantep FK 22 25
11. Alanyaspor 22 25
12. Sivasspor 22 24
13. Antalyaspor 21 24
14. Hatayspor 21 23
15. Ankaragücü 21 22
16. Kasımpaşa 22 22
17. Giresunspor 21 21
18. İstanbulspor 22 21
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 22 42
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Pendikspor 22 37
5. Rizespor 21 37
6. Keçiörengücü 22 37
7. Sakaryaspor 22 37
8. Bandırmaspor 21 34
9. Boluspor 22 34
10. Manisa FK 21 30
11. Göztepe 22 30
12. Adanaspor 22 25
13. Tuzlaspor 22 22
14. Altay 22 19
15. Erzurumspor 22 18
16. Altınordu 21 17
17. Gençlerbirliği 22 16
18. Denizlispor 22 16
19. Yeni Malatyaspor 22 17
Takımlar O P
1. Arsenal 20 50
2. M.City 21 45
3. M. United 22 43
4. Newcastle 21 40
5. Tottenham 22 39
6. Brighton 20 34
7. Brentford 21 33
8. Fulham 22 32
9. Chelsea 21 30
10. Liverpool 20 29
11. Aston Villa 21 28
12. Crystal Palace 21 24
13. Nottingham Forest 21 24
14. Leicester City 21 21
15. Wolves 21 20
16. Leeds United 21 19
17. West Ham United 21 19
18. Everton 21 18
19. Bournemouth 21 17
20. Southampton 21 15
Takımlar O P
1. Barcelona 20 53
2. Real Madrid 20 45
3. Real Sociedad 20 39
4. Atletico Madrid 20 35
5. Rayo Vallecano 20 32
6. Villarreal 20 31
7. Real Betis 20 31
8. Athletic Bilbao 20 29
9. Osasuna 20 29
10. Mallorca 20 28
11. Girona 20 24
12. Celta Vigo 20 23
13. Real Valladolid 20 23
14. Almeria 20 22
15. Espanyol 20 21
16. Sevilla 20 21
17. Valencia 20 20
18. Cadiz 20 19
19. Getafe 20 18
20. Elche 20 9
banner23