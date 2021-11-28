Emine Erdoğan'dan teşekkür paylaşımı
Emine Erdoğan, Twitter hesabından Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile eşine misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkürlerini iletti.
Gündem 28.11.2021, 17:21
Emine Erdoğan, gösterdikleri Türkmen misafirperverliği dolayısıyla Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ile eşi Ogulgerek Berdimuhamedova'ya şükranlarını iletti.
Erdoğan, Twitter hesabından beraber yer aldıkları bir fotoğrafı paylaşarak, "Aşgabat ziyaretimiz boyunca bize geleneksel Türkmen misafirperverliğini gösteren Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ve kıymetli eşi Ogulgerek Hanıma şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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