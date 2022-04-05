Emine Erdoğan'dan teşekkür
Emine Erdoğan ramazanın üçüncü gününde Ümraniye'de iftar sofralarına misafir oldukları aileye teşekkür etti.
Gündem 05.04.2022, 01:28
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün İstanbul'da Kılıçaslan ailesinin iftar sofrasına konuk olduk. Evin güzel kızları Serra, Kübra ve Yüsra ile sohbet ettik. Okul başarıları takdire şayan. İçten misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Ramazan bereketi, sofralarından eksik olmasın." ifadelerini kullandı.
Bugün İstanbul'da Kılıçarslan ailesinin iftar sofrasına konuk olduk. Evin güzel kızları Serra, Kübra ve Yüsra ile sohbet ettik. Okul başarıları takdire şayan.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) April 4, 2022
İçten misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. #Ramazan bereketi, sofralarından eksik olmasın... pic.twitter.com/dngcNFOhMd
Kaynak: AA
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