Emine Erdoğan'dan şehit ve gazilere anma
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Rabbimden tuttuğumuz oruçları kabul etmesini diliyor, vatanı için gözünü kırpmadan canını veren şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.
Gündem 03.04.2022, 00:46
Emine Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İlk iftar sofrasında, ilk orucumuzu şehitlerimizin yakınlarıyla birlikte açtık, ellerimizi semaya birlikte uzattık. Rabbimden tuttuğumuz oruçları kabul etmesini diliyor, vatanı için gözünü kırpmadan canını veren şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.
İlk iftar sofrasında, ilk orucumuzu şehitlerimizin yakınlarıyla birlikte açtık, ellerimizi semaya birlikte uzattık.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) April 2, 2022
Rabbimden tuttuğumuz oruçları kabul etmesini diliyor, vatanı için gözünü kırpmadan canını veren şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. #Ramazan pic.twitter.com/1GYz8D0rKe
Erdoğan, paylaşımında, şehit yakınları ile yapılan iftar buluşmasından fotoğraflara da yer verdi.
Kaynak: AA
14
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Fenerbahçe
|31
|56
|3. Konyaspor
|30
|55
|4. Alanyaspor
|30
|49
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Antalyaspor
|31
|44
|10. Karagümrük
|31
|43
|11. Sivasspor
|31
|41
|12. Galatasaray
|31
|41
|13. Gaziantep FK
|30
|40
|14. Kasımpaşa
|30
|38
|15. Kayserispor
|31
|38
|16. Giresunspor
|31
|36
|17. Altay
|31
|29
|18. Göztepe
|30
|27
|19. Rizespor
|30
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|29
|56
|3. Bandırmaspor
|29
|52
|4. İstanbulspor
|28
|48
|5. Eyüpspor
|28
|46
|6. Erzurumspor
|28
|44
|7. Samsunspor
|28
|42
|8. Manisa Futbol Kulübü
|29
|40
|9. Keçiörengücü
|28
|38
|10. Adanaspor
|28
|38
|11. Boluspor
|28
|35
|12. Tuzlaspor
|28
|35
|13. Menemen Belediyespor
|28
|35
|14. Gençlerbirliği
|28
|35
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|28
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|30
|73
|2. Liverpool
|30
|72
|3. Chelsea
|29
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
|30
|51
|7. Wolverhampton Wanderers
|31
|49
|8. West Ham United
|30
|48
|9. Leicester City
|28
|37
|10. Aston Villa
|30
|36
|11. Southampton
|30
|36
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|30
|34
|14. Brentford
|31
|33
|15. Newcastle
|29
|31
|16. Leeds United
|31
|30
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|30
|22
|19. Burnley
|28
|21
|20. Norwich City
|30
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|30
|69
|2. Sevilla
|29
|57
|3. Atletico Madrid
|30
|57
|4. Barcelona
|28
|54
|5. Real Betis
|29
|50
|6. Real Sociedad
|29
|48
|7. Villarreal
|30
|45
|8. Athletic Bilbao
|29
|41
|9. Valencia
|29
|40
|10. Osasuna
|29
|38
|11. Celta Vigo
|30
|36
|12. Espanyol
|29
|36
|13. Rayo Vallecano
|28
|32
|14. Getafe
|30
|32
|15. Elche
|29
|32
|16. Granada
|29
|28
|17. Cadiz
|29
|27
|18. Mallorca
|30
|26
|19. Levante
|30
|22
|20. Deportivo Alaves
|30
|22