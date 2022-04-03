Emine Erdoğan'dan şehit ve gazilere anma

Emine Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İlk iftar sofrasında, ilk orucumuzu şehitlerimizin yakınlarıyla birlikte açtık, ellerimizi semaya birlikte uzattık. Rabbimden tuttuğumuz oruçları kabul etmesini diliyor, vatanı için gözünü kırpmadan canını veren şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

İlk iftar sofrasında, ilk orucumuzu şehitlerimizin yakınlarıyla birlikte açtık, ellerimizi semaya birlikte uzattık.

Rabbimden tuttuğumuz oruçları kabul etmesini diliyor, vatanı için gözünü kırpmadan canını veren şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. #Ramazan pic.twitter.com/1GYz8D0rKe — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) April 2, 2022

Erdoğan, paylaşımında, şehit yakınları ile yapılan iftar buluşmasından fotoğraflara da yer verdi.