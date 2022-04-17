Emine Erdoğan'dan sanatçılarla iftar paylaşımı
Emine Erdoğan, çok sayıda sanatçının Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dolmabahçe Sarayı'nda bir araya geldiği iftar programının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımdan bulundu.
Gündem 17.04.2022, 00:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçılarla iftarda buluşan Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sanat camiamızın değerli isimleri ile iftar programımızda bir araya gelerek hoş sohbetli bir akşamı geride bıraktık. Eserleriyle gönüllere dokunan sanatçılarımız, başarılarıyla kültür ve sanat mirasımıza kalıcı izler bırakıyor. Katkı ve katılımları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Sanat camiamızın değerli isimleri ile iftar programımızda bir araya gelerek hoş sohbetli bir akşamı geride bıraktık.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) April 16, 2022
Eserleriyle gönüllere dokunan sanatçılarımız, başarılarıyla kültür ve sanat mirasımıza kalıcı izler bırakıyor. Katkı ve katılımları için teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/qpeNfaQr3s
Kaynak: AA
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