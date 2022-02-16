Emine Erdoğan'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
Emine Erdoğan, Twitter hesabından sağlık durumuna ilişkin paylaşımda bulundu.
Gündem 16.02.2022, 12:33
Emine Erdoğan, "Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım. Süreçle yakından ilgilenen sağlık ekibimize teşekkür ediyorum. Rabb'im tüm hastalarımıza şifa versin." dedi.
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