Emine Erdoğan'dan o iddialara cevap: 'Ortaya atanlara inanamıyorum'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye Çevre Ajansı'nın kendisine bağlandığı iddialarına sert tepki gösterdi. Haberlerin asılsız olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Tekzip ettik. Kararlar alındı" dedi

Emine Erdoğan; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kurulan Türkiye Çevre Ajansı'nın kendisine bağlandığı iddiasına cevap verdi.

Dünya Bankası tarafından kendisine verilen "İklim ve Kalkınma Liderlik" ödül töreninde gazeteci Fatih Çekirge'ye açıklama yapan Erdoğan, haberin tekzip edildiğini vurguladı.

Böyle bir şeyin söz konusunu olmadığını belirten Erdoğan, yalan haber yapanlara tepki gösterdi.

Erdoğan, 'Bunları ortaya atanlara inanamıyorum... Nasıl bir şeydir bu? Bilin ki bu bir ahlaki meseledir. Nasıl böyle düşünebilirler. Kurulan ajans, devletin resmi kurumu. Bana nasıl bağlı olabilir? Benim o ihalelerle ne ilgim olabilir? Devlet düzeninde böyle bir şey olabilir mi?' dedi.

Kendisinin çevre için, çocukların geleceği için yaptıklarının ortada olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bir kesim var. Bu ülke için ne yaparsanız yapın, ne kadar uğraşırsanız uğraşın; onlar yine aynı ahlaki sorunu yaratıyorlar. Değişmiyorlar." ifadelerini kullandı.