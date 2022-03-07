Emine Erdoğan'dan Milli Eğitim Bakanlığına teşekkür
Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kullandığı "Özel çocuklarımızın özel eğitim materyalleriyle buluşmasının mutluluğunu yaşıyoruz." ifadeleriyle Milli Eğitim Bakanlığına teşekkür etti.
Gündem 07.03.2022, 21:14
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özel çocuklarımızın özel eğitim materyalleriyle buluşmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen tüm Milli Eğitim camiasını tebrik ediyorum. Daha iyi bir gelecek, daha nitelikli bir eğitimle mümkün." ifadelerini kullandı.
Emine Erdoğan, paylaşımında, Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve özel çocuklar için sunulan imkanların anlatıldığı videoya da yer verdi.
Özel çocuklarımızın özel eğitim materyalleriyle buluşmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen tüm Milli Eğitim camiasını tebrik ediyorum.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) March 7, 2022
Daha iyi bir gelecek, daha nitelikli bir eğitimle mümkün… https://t.co/NVLIXyjdE3
Kaynak: AA
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