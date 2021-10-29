Emine Erdoğan'dan kutlama mesajı
Emine Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle sosyal medya hesabından bir kutlama mesajı yayımladı.
Gündem 29.10.2021, 17:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Emine Erdoğan, Twitter'daki mesajında, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bu büyük mirası, birlik ve beraberlik ruhuyla, büyüyen bir Türkiye olarak geleceğe taşıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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