Emine Erdoğan'dan iftarda misafir oldukları aileye teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, iftar sofrasında misafir oldukları Kılıçaslan ailesine teşekkür etti.

"Ramazan bereketi sofralarından eksik olmasın"

Emine Erdoğan, "Bugün İstanbul'da Kılıçaslan ailesinin iftar sofrasına konuk olduk. Evin güzel kızları Serra, Kübra ve Yüsra ile sohbet ettik. Okul başarıları takdire şayan. İçten misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Ramazan bereketi, sofralarından eksik olmasın" dedi.