Emine Erdoğan'dan Dünya Kız Çocukları Günü paylaşımı
Emine Erdoğan, Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan paylaşımında "Dün olduğu gibi bugün de temel gayemiz, kız çocuklarımızı her alanda daha da güçlendirmek. Yegane umut kaynağımız, kızlarımızın dünyanın her yerinde engellere takılmadan hayallerine ulaştığını görmek" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'de ve dünyanın farklı ülkelerinde bir araya geldiği kız çocuklarının görüntülerinin yer aldığı videoyu Twitter hesabından "Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun" mesajıyla paylaştı.
#DünyaKızÇocuklarıGünü, Türkiye’nin de öncülüğünde 2012 yılında, sahip oldukları haklardan tam ve etkili bir şekilde faydalanamayan kız çocuklarına ses olmak için ilan edildi.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) October 11, 2022
Dün olduğu gibi bugün de temel gayemiz, kız çocuklarımızı her alanda daha da güçlendirmek. pic.twitter.com/W6gocHszXr
Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Dünya Kız Çocukları Günü, Türkiye'nin de öncülüğünde 2012 yılında, sahip oldukları haklardan tam ve etkili bir şekilde faydalanamayan kız çocuklarına ses olmak için ilan edildi. Dün olduğu gibi bugün de temel gayemiz, kız çocuklarımızı her alanda daha da güçlendirmek.
Yegane umut kaynağımız, kızlarımızın dünyanın her yerinde engellere takılmadan hayallerine ulaştığını görmek. Bu anlamlı günün, tüm kız çocukları için daha adil bir dünyaya vesile olacağına yürekten inanıyorum."
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