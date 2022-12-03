Emine Erdoğan'dan 'Dünya Engelliler Günü' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, gençler için tüm güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayalleri, hayatın karşılarına çıkardığı engellerden çok daha büyük olan gençlerimiz için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan paylaşımında, dün katıldığı 2. Engelsiz Dünya Dostu Festivali'ne ilişkin görüntülere de yer verdi.