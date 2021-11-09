Emine Erdoğan'dan anlamlı davet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Gönül Elçileri Projesi" ile ilgili bir mesaj paylaştı.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Bir çocuğun gülümsemesi en büyük hazine ve bu hazineye ulaşmak için yüreğimizi açmamız yeterli. Gönül Elçileri projemizle Koruyucu Aile sayısını 6 bine çıkardık. Her çocuğun sevgi, şefkat ve güven içinde büyümesi için sizi de koruyucu aile olmaya davet ediyorum.