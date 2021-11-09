Emine Erdoğan'dan anlamlı davet
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Gönül Elçileri Projesi" ile ilgili bir mesaj paylaştı. Emine Erdoğan Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda insanları koruyucu aile olmaya davet etti.
Gündem 09.11.2021, 16:09
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Gönül Elçileri Projesi" ile ilgili bir mesaj paylaştı.
Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Bir çocuğun gülümsemesi en büyük hazine ve bu hazineye ulaşmak için yüreğimizi açmamız yeterli. Gönül Elçileri projemizle Koruyucu Aile sayısını 6 bine çıkardık. Her çocuğun sevgi, şefkat ve güven içinde büyümesi için sizi de koruyucu aile olmaya davet ediyorum.
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