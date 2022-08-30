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Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Gündem 30.08.2022, 11:35 30.08.2022, 11:44
Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı

Emine Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Erdoğan, sosyal medyadan paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İstiklal mücadelemizin dönüm noktalarından 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 100'üncü yılı kutlu olsun. Zaferin yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi minnetle, rahmetle anıyorum."

#Emine Erdoğan #30 Ağustos Zafer Bayramı
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