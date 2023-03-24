Emekliye zam düzenlemesinde yeni gelişme

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması, ayrıca geçici işçilere kadro verilmesini de içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılmasını kapsayan 16 maddelik kanun teklifini TBMM'ye sunacaklarını bildirdi.

Elitaş, açıklamasında şunları kaydetti;

En düşük emekli aylığı alanlar Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği müjde çerçevesinde 7 bin 500 liraya çıkacak. Bundan hem Bağkur'lular hem de SGK'lılar yararlanacak. EYT kapsamındakiler de bundan yararlanacak. 11 milyona yakın emekli bundan faydalanacak. 6 milyonluk kısım 2 bin liralık artıştan faydalanacak.

Önümüzdeki haftanın sonunda bu konuyu bitiririz diye düşünüyorum.

Bugün vereceğimiz teklif toplam 16 maddeden oluşuyor. Bildiğiniz gibi AK Parti iktidarı döneminde ortaya çıkan en düşük emekli maaşı konusu gündeme gelmişti. 2000 yılında yapılan yasal düzenlemeyle birlikte emekli maaşının hesaplanması hem Bağkur, hem SGK, hem de emekli sandığında farklı düzenlemeler vardı. Biz 2023 yılının başında en düşük emekli maaşının 5 bin 500 lira olması konusunda bir kanun teklifimiz genel kuruldan geçmişti. 2022 yılının haziran ayında yaptığımız düzenleme ile de en düşük emekli maaşı 2 bin 500 lira iken 3 bin 500 liraya çıkarmıştık. 2023 yılının başında da 5 bin 500 liraya çıkarmıştık.