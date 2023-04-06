Emeklinin maaş farkı hesaplara yatıyor
En düşük emekli maaşı 7500 liraya çıkarılan vatandaşların alacakları farklar yarın itibariyle hesaplara yatıyor.
Gündem 06.04.2023, 14:59
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, gazi aylıklarının asgari ücret seviyesine yükseltildiğini açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kore ve Kıbrıs gazileri, üstün başarı ve gayretle Türk vatanına hizmet etmiş vatandaşlar ile hak sahiplerinin aylıklarının asgari ücret seviyesine yükseltildiğini, güvenlik korucularının emekli aylıklarının da 7 bin 500 liraya çıkarıldığını açıklayarak, aylık farkların 7 Nisan itibariyle hesaplara yatırılacağını bildirdi.
Maaşlara yapılan eklemelerle oluşan farklar ise yarından itibaren hesaplara yatmaya başlayacak.
Günün Anketi Tümü
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|26
|63
|2. Fenerbahçe
|25
|54
|3. Beşiktaş
|26
|52
|4. A.Demirspor
|26
|45
|5. Trabzonspor
|26
|44
|6. Başakşehir
|25
|44
|7. Kayserispor
|26
|41
|8. Konyaspor
|26
|35
|9. Karagümrük
|25
|34
|10. Sivasspor
|26
|30
|11. Kasımpaşa
|26
|29
|12. Alanyaspor
|26
|29
|13. Antalyaspor
|25
|28
|14. Gaziantep FK
|26
|25
|15. Ankaragücü
|25
|25
|16. Giresunspor
|25
|24
|17. İstanbulspor
|25
|24
|18. Ümraniye
|26
|23
|19. Hatayspor
|25
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|29
|63
|2. Eyüpspor
|29
|54
|3. Rizespor
|28
|53
|4. Sakaryaspor
|29
|52
|5. Pendikspor
|28
|50
|6. Keçiörengücü
|29
|47
|7. Bodrumspor
|28
|45
|8. Manisa FK
|28
|45
|9. Göztepe
|28
|44
|10. Boluspor
|28
|44
|11. Bandırmaspor
|28
|41
|12. Altay
|29
|31
|13. Tuzlaspor
|28
|31
|14. Erzurumspor
|28
|26
|15. Altınordu
|28
|26
|16. Adanaspor
|29
|25
|17. Gençlerbirliği
|28
|21
|18. Denizlispor
|29
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|29
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|29
|72
|2. M.City
|28
|64
|3. Newcastle
|28
|53
|4. M. United
|28
|53
|5. Tottenham
|29
|50
|6. Brighton
|27
|46
|7. Aston Villa
|29
|44
|8. Liverpool
|28
|43
|9. Brentford
|29
|43
|10. Fulham
|28
|39
|11. Chelsea
|29
|39
|12. Crystal Palace
|29
|30
|13. Leeds United
|29
|29
|14. Wolves
|29
|28
|15. West Ham United
|28
|27
|16. Everton
|29
|27
|17. Nottingham Forest
|29
|27
|18. Bournemouth
|29
|27
|19. Leicester City
|29
|25
|20. Southampton
|29
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|27
|71
|2. Real Madrid
|27
|59
|3. Atletico Madrid
|27
|54
|4. Real Sociedad
|27
|48
|5. Real Betis
|27
|45
|6. Villarreal
|27
|44
|7. Athletic Bilbao
|27
|37
|8. Rayo Vallecano
|27
|37
|9. Osasuna
|27
|35
|10. Celta Vigo
|27
|35
|11. Girona
|27
|34
|12. Mallorca
|27
|33
|13. Sevilla
|27
|31
|14. Getafe
|27
|30
|15. Cadiz
|27
|28
|16. Real Valladolid
|27
|28
|17. Valencia
|27
|27
|18. Espanyol
|27
|27
|19. Almeria
|27
|27
|20. Elche
|27
|13