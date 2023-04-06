Emeklinin maaş farkı hesaplara yatıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, gazi aylıklarının asgari ücret seviyesine yükseltildiğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kore ve Kıbrıs gazileri, üstün başarı ve gayretle Türk vatanına hizmet etmiş vatandaşlar ile hak sahiplerinin aylıklarının asgari ücret seviyesine yükseltildiğini, güvenlik korucularının emekli aylıklarının da 7 bin 500 liraya çıkarıldığını açıklayarak, aylık farkların 7 Nisan itibariyle hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Maaşlara yapılan eklemelerle oluşan farklar ise yarından itibaren hesaplara yatmaya başlayacak.