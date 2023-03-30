Emekli maaşı ve geçici işçi tasarısı yasalaştı

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyelerinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini de içeren kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı.

Düzenleme ile bayram ikramiyeleri yüzde 82'lik artış ile 2 bin lira olarak ödenecek.

En düşük emekli aylığı 7 bin 500 liraya çıkarılırken gazi maaşları da asgari ücret seviyesine yükseltilecek.

Emekliler yeni zamlı maaşlarını nisan ayında alabilecek.

Mevsimlik işçilerin çalışma süresini 11 ay 29 güne çıkaran düzenlemeye göre boşalan kadrolara da kıdem sırasına göre önce mevsimlik işçiler atanacak.

Genel Kurul'da, çevreye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından, İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı.