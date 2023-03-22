Emekli aylıkları ve ikramiyelerle ilgili açıklama
En düşük emekli aylığı ile emekli ikramiyeleri konusunda artan talepler üzerine Bakan Bilgin'den açıklama geldi.
Gündem 22.03.2023, 13:45 22.03.2023, 14:02
En düşük emekli aylığı ile emekli ikramiyeleri konusunda heyecanlandıran bir açıklama geldi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyelerini yükseltecek alternatif modeller üzerine çalışıldığını, düzenlemenin EYT kapsamında emekli olanları da kapsayacağını bildirdi.
Bakan Bilgin, düzenlemeye ilişkin, "Önerilerimizi Cumhurbaşkanımızın olumlu değerlendireceğini ümit ediyorum. Bu çalışma emeklilerin hayatında ciddi rahatlama sağlayacak." dedi.
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