Emekli amirallere bildiri iddianamesi: 103 şüpheli için ceza istendi
Amiraller Bildirisi olarak bilinen soruşturma kapsamında, 103 şüphelinin, "Devletin Güvenliğine veya Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma" suçundan cezalandırılmaları talep edildi.
Gündem 06.12.2021, 16:01 06.12.2021, 16:23
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ve kamuoyunda "Amiraller Bildirisi" olarak bilinen soruşturma tamamlandı.
Hazırlanan iddianame, Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
Bu kapsamda, 103 şüphelinin 5237 Türk Ceza Kanununun 316/1. Maddesi kapsamında "Devletin Güvenliğine veya Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma" suçundan cezalandırılması talep edildi.
Hakkında gözaltı tedbiri uygulananlarla birlikte bir kısım şüphelinin tüm dijital materyalleri incelendi, suça konu yazışmalar dijital inceleme raporlarıyla tespit edilerek iddianameye eklendi.
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