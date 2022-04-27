Elon Musk, Twitter'da sahtekarlığa savaş açtı

Elon Musk, 44 milyar dolara aldığı Twitter'da sahtekarlığa savaş açtı. FETÖ, PKK ve diğer örgütlere ait 108 binden fazla bot hesabın sonu geldi. Twitter'a üyelik kimlik kartı ile olacak ve gerçek isimler kullanılacak.

Twitter'ı satın alan Elon Musk'un ilk sözleri bot hesaplarla ilgili oldu. Musk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Twitter'da yeni bir dönemin başlayacağının sinyallerini vererek "Herkes istediğini yazabilecek. Botlar son bulacak. Herkes artık kişi olarak tanımlı olacak yani, takma isimliler veya troller platformda yer almayacak" dedi. Bu yeni dönemden en çok Türkiye'ye karşı algı operasyonları yapan FETÖ, PKK ve DHKP-C gibi terör örgütlerinin açtığı bot hesaplar etkilenecek.

Yapılan araştırmalara göre Twitter'da Türkiye'de oluşturulan yerel gündemlerin yarısı sahte. Geçtiğimiz yıllarda, yazılımlar tarafından oluşturulan 108 binden fazla bot hesap ortaya çıkarılırken, aktif bot sayısının ise 33 binden fazla olduğu tespit edilmişti. Twitter yönetimi, bugüne kadar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti'ye karşı kullanılan ve birçok toplumsal olayda da algı oluşturmak için devreye alınan bot hesapların kapatılması için hiçbir adım atmamıştı. Yeni dönemde FETÖ, PKK ve DHKP-C gibi terör örgütleri algı operasyonlarını artık Twitter üzerinden yapamayacak.

'RADİKAL KARARLAR ALINACAK'

Elon Musk'ın attığı bu adımı Bilişim Hukuku Derneği Kürşat Ergün'e sorduk. Ergün, Twitter'da yeni bir dönemin başladığını ifade ederek "Elon Musk'ın açıklamasından da anladığımız gibi artık Twitter'dan sahte hesaplardan manipülatif eylemlere girişilemeyecek ve bu şekilde bir hukuksuzluk oluşturulamayacak. Ben bu anlamda daha radikal kararların alınacağını düşünüyorum. Türkiye'deki temsilciğin daha aktif bir şekilde çalışılması sağlanacaktır. Elon Musk ile Cumhurbaşkanı'mızın geçmiş dönemlerde diyalogları olmuştu. Bu diyaloglarda iki tarafta da olumlu mesajlar vermişti. Türkiye'deki temsilciğin aktif hale gelmesiyle beraber Twitter üzerinden bu tür manipülasyonların, toplumu hedef gösterme eylemlerinin veya linç gibi siber zorbalıkların son bulacağını düşünüyorum. Buna ilişkin yargı kararlarının Twitter'ın temsilcilikleri uyulacağı kanaatindeyim" dedi. Ergün, "Cumhurbaşkanı'mızın ve ilgili kişilerin bu temsilciliklerin pasif durumda olduğu ve aktif olarak çalışmaları gerektiğiyle alakalı bazı söylemleri olmuştu. Bununla ilgili şu anda bir yasa çalışması da var" diye konuştu.

Kaynak: Türkiye